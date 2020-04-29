شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل من متحدث الصحة السعودية بشأن الكارثة الصحية في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي، الأربعاء، حول تطورات كورونا، بتسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي مؤتمرها الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 حالة وفاة جديدة.

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كما أكدت الوزارة تماثل 169 شخصًا كانوا مصابين بوباء "كوفيد 19" إلى الشفاء.

يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بتسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الحالات بالمملكة إلى 20,077 حالة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 2784 حالة.

وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، تسجيل 8 وفيات بالفيروس المستجد ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصاً.

وأشار إلى أن 23% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، الثلاثاء، تعود لسعوديين و77% لغير سعوديين.

فيما كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18811، فيما تماثلت 174 حالة للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2531.

وأكد أنه لم يثبث حتى الآن أي لقاح أو علاج ناجع للفيروس، مشددا على أن كل البؤر المحتملة للفيروس تخضع للمسح النشط.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن مليون شخص استفادوا من المسح النشط.

وكانت شركات القطاع الخاص وتجار الجملة والتجزئة بدأوا بالاستعداد لتهيئة محلاتهم التجارية لاستقبال جمهور المتسوقين، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين برفع منع التجول جزئياً على كافة مدن السعودية عدا بعض الأحياء في مدينة مكة المكرمة.

وكان الملك سلمان، قد أقر إجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين في السعودية، من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وتقرر في هذا الإطار رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، مع الإبقاء على منع التجول "الكلي" في مكة والأحياء المعزولة سابقا.