إمام الحرمين يكشف عن موعد عودة الصلاة في مكة

قال رئيس هيئة شؤون الحرمين إمام وخطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس، مساء أمس الثلاثاء، إنَّ العودة للصلاة في الحرم والمكي والطواف بات قريباً جداً، معلقاً "أيام وتنقضي الغمة".

وتوقع السديس انكشاف "غمة كورونا المستجد" الذي أصاب سبل الحياة بالشلل وفرض حظرًا اجباريًا على الأشخاص في العالم.

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ونشر حساب شؤون الحرمين على موقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الخطيب عبد الرحمن السديس قائلًا: "أبشر واطمئن إنها كلها إن شاء الله أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف، والصلاة في الحرمين ، والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعود الأمور كما كانت، فدولتنا أحرص منا على هذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أنَّ الحرم المكي والمدينة المنورة فرضت عليها حظر التجوال والقيود قبل قرابة الشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.