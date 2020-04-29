الحصيني: رياح وغبار وأمطار على مناطق عدة بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، رياحًا وغبارًا على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى هطول أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع تويتر: «متوقعة اليوم الأربعاء، رياح وغبار على أجزاء من مكة والمدينة والقصيم وحائل وشمال الرياض وشمال الشرقية إلا أن يصرفها الله».

وأشار إلى تكوّن سحب رعدية الممطرة صباح اليوم الأربعاء 141/9/6هـ الساعة 4:45 على شمال وجنوب العاصمة الرياض وشرق السليل وشمال الشرقية وجنوب غربها وعلى الحدود الشمالية وعلى الكويت.

وأضاف الحصيني في تغريدة سابقة أنه خلال ٢٤ ساعة القادمة وبدءًا من ليلة الأربعاء حتى الغد ستشهد بعض المناطق أمطارًا من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير ونجران ودول الخليج العربي. كما لفت إلى أن هناك نشاطًا للرياح قد ثير الأتربة إلا أن يصرفها الله تعالى.

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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