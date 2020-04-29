تنبيهات من الأرصاد لـ9 محافظات بجازان ونجران.. والدفاع المدني يحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على 9 محافظات في نجران وجازان.

وأصدرت هيئة الأرصاد، تنبيهًا من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 9مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

Advertisements

وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والطوال، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

اقرأ أيضًا

الأرصاد تعلن خريطة أمطار الأربعاء على مناطق عدة