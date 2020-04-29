الموارد البشرية تحدد شرط إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.

تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الجهات الحكومية والخاصة كافة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).

يذكر أن هذه المبادرة قد تم العمل على تنفيذها بالتشارك مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التأشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي الكريم في 18 مارس 2020م.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزير الموارد البشرية يوجه رسالة إلى المنشآت والعاملين بالقطاع الخاص

الموارد البشرية: صاحب العمل ملزم بإخطار التأمينات حال احتياجه للموظف