عبر «أبشر».. 12 خطوة لإتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات إلكترونيًّا

كشفت «المرور السعودي» عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات، إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر»، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري تماشيًّا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال «المرور السعودي»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه يجب قبل إتمام عملية المبايعة التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري، وسريان رخصة السير الخاصة به، وأن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و150 ألف ريال، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة للمواطنين فقط في الوقت الحالي.

وذكر «المرور السعودي» أنه لإتمام إجراءات مبايعة المركبة ونقل ملكيتها، يجب معاينة المركبة وفحصها من قِبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة، ثم يقوم المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليدخل البائع بعد ذلك على منصة «أبشر»، ويختار خدمة «عرض مركبة للبيع» ويدخل تفاصيل المبايعة.

وتتضمن الخطوات دخول المشتري على منصة «أبشر» ويختار قبول أو رفض طلب المبايعة، ثم يقوم بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وفور وصول الحوالة يتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

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وأخيرًا يتم دخول البائع منصة «أبشر» واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإكمال الإجراءات اللازمة، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع وقيام المشتري بالتأمين على المركبة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت في منتصف أبريل الجاري خدمة تجديد رخص السير والقيادة وتجديد استمارة السيارة دون اشتراط كشف النظر أو الفحص الفني الدوري، بعد إغلاق محطات الفحص الدوري للحد من انتشار فيروس كورونا.

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