بالصور.. ضبط مستودع أغذية مخالف في مكة المكرمة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة مستودعًا مخالفًا تابعًا لأحد بقالات التموين يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية تحت شعار غذاؤكم أمانة، والذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية غرة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق عشوائية إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر.

وأشار مكاوي إلى أنه تم مصادرتها وإتلافها وإغلاق المستودع وبقالة التموين فورً، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد رئيس بلدية المعابدة أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، وتتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

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