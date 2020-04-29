أخبار السعودية اليوم.. ضوابط صارمة لسرية المعلومات الائتمانية.. ورياح وأمطار على مناطق عدة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، أبرز الأخبار في المملكة، منها إطلاق صندوق الموارد البشرية «هدف» ملفًا إلكترونيًا لدعم توظيف القوى الوطنية يضم 7 برامج ومبادرات، وهيئة حقوق الإنسان تضع ضوابط صارمة لحماية سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، وتمديد هوية زائر لليمنيين.

عبر «أبشر».. 12 خطوة لإتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات إلكترونيًّا

كشفت «المرور السعودي» عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات، إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر»، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري تماشيًّا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مجلس الوزراء.. تعديل قرارات وتفويضات وتعيينات جديدة وتأكيد ضرورة عودة الأوضاع لطبيعتها في عدن

عقد مجلس الوزراء، جلسته، أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

الحصيني: رياح وغبار وأمطار على مناطق عدة بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، رياحًا وغبارًا على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى هطول أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

غرفة الرياض تنظم لقاءً افتراضيًا لمناقشة تداعيات أزمة كورونا

تنظم غرفة الرياض لقاءً افتراضيًا ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة، بمشاركة محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، بالإضافة إلى رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان العجلان، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الخميس 30 أبريل 2020م.

يضم 7 برامج ومبادرات.. «هدف» يطلق ملفًا إلكترونيًا لدعم توظيف القوى الوطنية

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملفًا إلكترونيًا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد.

«حقوق الإنسان»: ضوابط صارمة لحماية سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين

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شددت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على حماية وسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، وذكرت «حقوق الإنسان»، عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الأنظمة السعودية وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان سرية هذه المعلومات.

دول الخليج الأكثر التزامًا بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي خلال أزمة كورونا

أظهرت بيانات نشرها محرك البحث العالمي "جوجل" أن دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في صدارة دول العالم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على الرغم من استمرار حرية التنقل للضرورات المعيشية في هذه الدول.

بشروط.. الجوازات تمدد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين بالمملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، تمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة؛ ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، وذلك حتى تاريخ 21 رمضان 1441هـ.

مشعل السعيد: لهذا السبب فضلت قميص الاتحاد على النصر

كشف نجم الكرة السعودي مشعل السعيد، ظهير أيسر فريق الاتحاد السابق، كواليس الانتقال إلى النادي الغربي في عام 2004، مثمنًا دور خالد البلطان رئيس نادي الشباب الحالي، في تغير مسار حياته.

وصول رحلتين من جنيف وأمستردام للرياض وجدة ضمن رحلات عودة المواطنين

وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولى الرحلات القادمة من العاصمة السويسرية جنيف، كما وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى الرحلات القادمة من العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة.

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