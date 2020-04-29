السعودية اليوم / الموارد البشرية تعلن عن إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت على الجواز ولم تستخدم



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعم جميع الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار

يذكر أن هذه المبادرة قد جرى العمل على تنفيذها بالمشاركة مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التاشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي الكريم في 18 مارس 2020م.

// انتهى //

16:06ت م

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الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعم جميع الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).يذكر أن هذه المبادرة قد جرى العمل على تنفيذها بالمشاركة مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التاشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي الكريم في 18 مارس 2020م.// انتهى //16:06ت م0084

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