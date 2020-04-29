السعودية اليوم / "أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص" .. لقاء بغرفة الأحساء عن بُعد

الأحساء 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسنظّمت غرفة الأحساء أمس، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لقاءً افتراضيًا بعنوان "أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص"، ناقش المشاركون خلاله مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية (هدف) والتسهيلات المقدمة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والطرق لتخفيف الأثر خلال أزمة كورونا ‏‎وفي بداية اللقاء أوضح رئيس الغرفة عبداللطيف العرفج، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحدي الأزمة التي تعمل الغرفة على تقديمها للقطاع الخاص لتوضيح وبيان الصورة الشاملة عن المبادرات الحكومية للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.بدوره أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني، خلال اللقاء أنه منذ ظهور الجائحة قامت الوزارة بوضع أساسيات للتعامل مع الأزمة من ناحية التنسيق المستمر والتجاوب السريع، والتدابير اللازمة للمحافظة على استمرارية سير العمل، والمحافظة على الوظائف، مبيناً أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار اللازم لجميع أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من الآثار والأضرار التي خلفها توقف الانشطة الاقتصادية عن العمل في المملكة بسبب هذه الجائحة.وأشار الدكتور الزهراني، إلى أن هنالك خيارات لصاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للتعامل مع العاملين لديه في الازمة، تبدأ في التقديم على تعويض ساند، أو اللجوء الى تطبيق احكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر، وفيما يخص الغرامات المرتبطة بمخالفات الوزارة خلال الفترة الاحترازية جرى تأجيلها اليًا، وبالنسبة للمخالفات السابقة هنالك امكانيات تسوية لها بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون ايقاع الغرامة، مؤكداً أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات، وأن التعليمات التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بُعد ما زالت ساريه، داعياً جميع المنشآت التي لديها أي استفسارات أو طلبات التواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الرسمية.من جانبه قدّم مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر الوهيبي، في مداخلته توضيح شامل عن مبادرة ساند التي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة بنسبة تعويض تصل إلى 60% من قيمة أجر العامل وما نسبته 70% من الموظفين السعوديين في المنشأة لجميع المهن دون استثناء، ويكون قبول الدعم في أن تكون المنشأة منتسبة بحماية الأجور وملتزمة بالتأمينات ومشتركة قبل 01/ 01/ 2020م وأن يكون العامل منتسب بالتأمينات قبل هذا التاريخ، مؤكداً مرونة المبادرة بحيث تسمح لصاحب العمل حرية اختيار الموظفين وتغيير المدعومين في المنشأة لكل شهر طيلة فترة الدعم، مبينًا أن مبالغ الدعم لشهر أبريل ستودع في الحسابات يوم الخميس القادم، ولشهر مارس سوف تودع بأثر رجعي لاحقاً.// يتبع //16:06ت م0081

عام / "أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص" .. لقاء بغرفة الأحساء عن بُعد/ إضافة أولى واخيرة

وأكد الوهيبي، أن المنشآت غير ملزمة بدفع تأمينات المستفيدين طيلة فترة الدعم، مبينًا أن منشآت القطاعات المستثناة من الدعم في حال واجهت مشاكل يمكنها التقدم بطلب اعتراض من خلال قنوات التواصل للمؤسسة، واللجان المختصة تقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة لها يوميًا.

وفي المداخلة المخصصة لـ "هدف" التي قدمها نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد المجيش، أشار إلى أن الصندوق يقدم عدة برامج في التدريب والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، مبينًا أنه جرى تغيير مكونات بعض البرامج لتواكب الظروف حسب اللوائح والتنظيمات وتم إضافة مميزات جديدة مثل الأثر الرجعي لضمان استفادة أكبر عدد من منشآت القطاع الخاص خاصة خلال فترة الستة أشهر الاولى، وتم تخفيض الحد الادنى للرواتب المدعومة إلى 3000 ألف ريال بدلاً عن 4000 ريال وبحد أقصى 15000 ريال.

وأبان المجيش، أنه يمكن للمنشآت التقدم من خلال البوابة الوطنية للعمل ضمن الشروط والضوابط، والدعم يوجه مباشرة لحساب المنشأة، وسيشمل الدعم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة في التأمينات الاجتماعية، مالم تكون موقوفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أن الصندوق يقدم الدعم لإصحاب العمل الحر من خلال إتمام جميع الإجراءات عبر بوابة العمل الحر، حيث يصل الدعم بحد أقصى إلى 3 آلاف ريال شهرياً.

وأشار إلى هذه المبادرة تأتي في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا.

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