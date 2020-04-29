السعودية اليوم / وزير المالية اللبناني يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان



بيروت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

التقى وزير المالية اللبناني غازي وزني اليوم, في بيروت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وجرى خلال اللقاء بحث الخطة المالية والاقتصادية المقترحة من الحكومة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات ليتمكن لبنان من الحصول على مساعدات مالية دولية.

// انتهى //

15:48ت م

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