السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تبدأ تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير في 18 دولة حول العالم



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع دخول شهر رمضان المبارك 1441هـ، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - للتفطير في (18) دولة حول العالم، مستهدفة تفطير مليون صائم، وذلك عقب صدور الموافقة الملكية الكريمة بزيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، ضمن مشاريع الوزارة خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الوزارة ــ في بيان لها ــ أن البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمختلف أعمالها وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، كما يأتي امتداداً للأعمال الخيرة التي يتعاهد فيها - رعاه الله - إخوانه المسلمين في العالم ويتلمس احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة أنه جرى اختيار الدول بعناية لتشمل معظم قارات العالم، وهي كالتالي : جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، أثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، تايلند، البوسنه والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع والإشراف المباشر عليه يتم عن طريق مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس

واختتمت الوزارة بيانها ، بسؤال الله عزوجل أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

15:44ت م

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الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع دخول شهر رمضان المبارك 1441هـ، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - للتفطير في (18) دولة حول العالم، مستهدفة تفطير مليون صائم، وذلك عقب صدور الموافقة الملكية الكريمة بزيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، ضمن مشاريع الوزارة خلال الشهر الفضيل.وأوضحت الوزارة ــ في بيان لها ــ أن البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمختلف أعمالها وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، كما يأتي امتداداً للأعمال الخيرة التي يتعاهد فيها - رعاه الله - إخوانه المسلمين في العالم ويتلمس احتياجاتهم.وأكدت الوزارة أنه جرى اختيار الدول بعناية لتشمل معظم قارات العالم، وهي كالتالي : جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، أثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، تايلند، البوسنه والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع والإشراف المباشر عليه يتم عن طريق مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا واختتمت الوزارة بيانها ، بسؤال الله عزوجل أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //15:44ت م0075

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