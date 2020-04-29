السعودية اليوم / سمو أمير نجران يحث على مضاعفة الجهود لتسريع إجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو الملكي



نجران 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إنجاز ملفات الدفعة الأولى من السجناء المشمولين بالعفو الملكي الكريم، حيث أُفرج أمس عن ٤١ سجينًا بالمنطقة.

وحّث سموه على مضاعفة جهود لجنة العفو الرئيسة بإمارة المنطقة لتنفيذ الأمر السامي الكريم.

وتعكف اللجنة، على دراسة ملفات عموم السجناء، من المواطنين والمقيمين، للإسراع في إجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو الملكي الكريم.

// انتهى //

15:41ت م

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