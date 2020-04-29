السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال ال24 ساعة الماضية، 300 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.

// انتهى //

14:41ت م

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الكويت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الكويتية خلال ال24 ساعة الماضية، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3740.وأوضحت في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة.من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.// انتهى //14:41ت م0067

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