السعودية اليوم / مدير تعليم المخواة يدشن مبادرة رتل ويطلق المقرأة الإلكترونية



الباحة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

أطلق مدير تعليم ‫محافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق, أمس عن بعد مبادرة رتل, ومقرأة ماهر لتصحيح التلاوة, بحضور المساعدين للشؤون التعليمية بنين وبنات, ومديري ومديرات المكاتب وعدد من رؤساء الأقسام.

ونوه الجالوق على هذه المبادرة وأهميتها للطلاب والطالبات مؤكداً أن استثمار المعطى التقني وإدماجه في التعليم وتسخيره لرفع نواتج التعلم يأتي في إطار حرص تعليم المخواة على استمرار عمليات التعلم عن بعد وطرح البرامج التي تتوافق مع توجهات الوزارة نحو رفع نواتج التعلم.

وأضاف أن تعليم المحافظة يعمل على تهيئة مناخ إيجابي يساعد على توجيه الطلاب والطالبات نحو استغلال مثل هذه الأوقات المباركة في التلاوة والحفظ ومراجعة كتاب الله واستثمار أوقات المعلمين والمعلمات فيما يعود بالنفع, مؤكداً أن هذه المبادرة هي إحدى ثمار برامج الشراكات التي تعمل عليها الإدارة مع عدد من الجهات, مثمناً تعاون جمعية ماهر لتحفيظ القرآن الكريم بالمخواة وحرصهم على تفعيل آفاق الشراكة بطرح العديد من البرامج النوعية.

// انتهى //

14:33ت م

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