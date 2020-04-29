

الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عن شكره لوزارتي الخارجية والصحة في المملكة العربية

وأكد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ، الليلة الماضية ، أن هذا تعبير واضح على التعاون الخليجي بين وزارتي الصحة الكويتية والسعودية.

// انتهى //

14:28ت م

0063



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عن شكره لوزارتي الخارجية والصحة في المملكة العربية السعودية على التسهيلات التي قدمت للفريق الطبي الصيني لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية للمغادرة إلى دولة الكويت.وأكد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ، الليلة الماضية ، أن هذا تعبير واضح على التعاون الخليجي بين وزارتي الصحة الكويتية والسعودية.// انتهى //14:28ت م0063

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير الكويتي يشكر المملكة على تسهيل مغادرة الفريق الطبي الصيني إلى دولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.