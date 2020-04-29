

بيروت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة.

// انتهى //

14:14ت م

0058



بيروت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 721 حالة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة.// انتهى //14:14ت م0058

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.