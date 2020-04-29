السعودية اليوم / المغرب تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم، 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عدد الوفيات بلغ 167 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 112 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 890 حالة.

// انتهى //

14:10ت م

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الرباط 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المغربية اليوم، 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 4289 حالة.وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عدد الوفيات بلغ 167 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 112 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 890 حالة.// انتهى //14:10ت م0056

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