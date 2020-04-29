العراق يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/4/29 04:20 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/4/29 04:20 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 1978. وأوضحت الوزارة أن مجموع الوفيات بكورونا في العراق وصل إلى 90 حالة.

وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1319.

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