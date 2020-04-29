الصحة الكويتية: تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/4/29 03:25 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3740 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 24.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأربعاء، شفاء 213 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1389.
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