سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020

الخليج 365الأربعاء 2020/4/29 11:52 ص بتوقيت أبوظبي
واصل سعر الجنيه السوداني تعافيه أمام الدولار؛ حيث بلغ سعر صرف الدولار في السودان بالسوق الموازي اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 مستوى 118 جنيها، مقابل 135 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.
بينما استقر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.
وعن أسعار العملات الأجنبية في السودان، فسجل سعر الين الياباني 0.5169 جنيه سوداني للشراء و0.5195 للبيع، والجنيه الإسترليني في السودان استقر عند 67.8510 جنيه سوداني للشراء و68.1903 للبيع، أما الفرنك السويسري فقد حقق 57.9496 جنيه للشراء و58.2393 للبيع، والدولار الكندي 39.6445 للشراء و39.8427 للبيع، والكرونة السويدية حققت 5.6561 جنيه سوداني للشراء و5.6844 للبيع.
وسجل سعر اليورو في السودان مستوى 61.1738 جنيه للشراء و61.4796 للبيع، والدينار الكويتي حقق 176.8489 جنيه للشراء، و177.7331 للبيع، والريال السعودي سجل 14.6546 للشراء، و 14.7279 للبيع، والدرهم الإماراتي عند مستوى 14.9754 جنيه للشراء و15.0503 للبيع.
أما سعر الدينار البحريني فقد سجل 145.6568 جنيه للشراء، و146.3851 للبيع، والريال العماني 142.8200 للشراء و143.5341 للبيع.
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