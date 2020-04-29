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قطر تسجل 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 643 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 109 حالات من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في دولة قطر إلى 1243 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة أن أغلبية الحالات الجديدة المسجلة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة يعملون في مهن مختلفة خالطوا حالات مصابة بالفيروس تم اكتشافها سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة خارج المنطقة الصناعة وذلك بعد إجراء فحوصات استقصائية.
وأفادت بأن معظم الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تعتبر إصابات خفيفة من حيث حدتها، مشيرة إلى أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة له عدة أسباب منها أن انتشار الفيروس دخل مرحلة الذروة حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تشهد انخفاضاً تدريجياً.
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