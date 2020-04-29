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فيديو.. المراكز التجارية تفتح أبوابها وسط إجراءات التعقيم والرش
متابعات الخليج 365 - الرياض
فتحت المراكز التجارية في المملكة اليوم أبوابها للمتسوقين بعد رفع منع التجول جزئياً وسط استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وألزمت البلديات المراكز التجارية التي تستقبل الزوار باستمرار عمليات التعقيم والرش والحفاظ على مسافة كافية بين المتسوقين لتفادي انتقال عدوى كورونا.
وألزمت أمانات المحافظات المراكز التجارية “المولات” بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا تزامناً مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية “المولات” وتخفيف القيود على حركة التنقل.
يذكر أنه تقرر السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها خلال الفترة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة، المراكز التجارية (المولات).
وأكدت التعليمات الصادرة في هذا الشأن على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
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