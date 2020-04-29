الشرطة السعودية تلقي القبض على “نصاب” لقاح كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 02:25 مساءً - أعلنت السلطات الأمنية في السعودية القبض على شخص ادعى توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء في بيان لشرطة منطقة الرياض، تم القبض على مقيم في وادي الدواسر مخالف لنظام الإقامة انتحل صفة “ممارس صحي” ويدعي توفير لقاح ضد فيروس “كورونا”.

Advertisements

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة.



​وأضاف: “انتحل (هذا الشخص) صفة ممارس صحي ويدعي توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي 3000 ريال”.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.