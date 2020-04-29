- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، التي ستترك منصبها قريباً، من أن الجيش هناك ربما يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولايتي راخين وتشين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.
وقالت "لي" في آخر بيان لها في منصب المبعوثة الحقوقية، الذي تولته لستّ سنوات: "بينما العالم منشغل بوباء كوفيد-19، يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين مستهدفاً السكان المدنيين"، داعية إلى تحقيق دولي في الأمر.
وبينت المقررة الخاصة الكورية الجنوبية أن القوات المسلحة كثفت هجماتها على المدنيين في الأسابيع الماضية بضربات جوية وأخرى بالمدفعية، وقد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يردّ متحدثان باسم الجيش ومتحدث باسم الحكومة على مكالمات هاتفية لطلب تعليق، وينفي الجيش استهداف المدنيين، وأعلن جماعة جيش أراكان المتمردة منظمة إرهابية.
الروهينجا
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 03:09 PM
مقررة حقوق الإنسان طالبت بإجراء تحقيق دوليالأمم المتحدة تحذر: ميانمار ترتكب جرائم حرب ضد مسلمي "الروهينجا" مستغلةً انشغال العالم بـ"كورونا"
حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، التي ستترك منصبها قريباً، من أن الجيش هناك ربما يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولايتي راخين وتشين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.
وقالت "لي" في آخر بيان لها في منصب المبعوثة الحقوقية، الذي تولته لستّ سنوات: "بينما العالم منشغل بوباء كوفيد-19، يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين مستهدفاً السكان المدنيين"، داعية إلى تحقيق دولي في الأمر.
وبينت المقررة الخاصة الكورية الجنوبية أن القوات المسلحة كثفت هجماتها على المدنيين في الأسابيع الماضية بضربات جوية وأخرى بالمدفعية، وقد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يردّ متحدثان باسم الجيش ومتحدث باسم الحكومة على مكالمات هاتفية لطلب تعليق، وينفي الجيش استهداف المدنيين، وأعلن جماعة جيش أراكان المتمردة منظمة إرهابية.
، الأمم المتحدة تحذر: ميانمار ترتكب جرائم حرب ضد مسلمي "الروهينجا" مستغلةً انشغال العالم بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر: ميانمار ترتكب جرائم حرب ضد مسلمي "الروهينجا" مستغلةً انشغال العالم بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.