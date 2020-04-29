محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام خليجية. وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 10 حالات. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 109 حالات شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1243.فيروس كورونا الجديد 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 03:08 PM Advertisements ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة قطر تسجّل 643 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بـ"كورونا" قطر تسجّل 643 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بـ"كورونا" أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 11311 حالة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام خليجية. وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 10 حالات. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 109 حالات شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1243. الكلمات المفتاحية ، قطر تسجّل 643 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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