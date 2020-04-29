، بعد تهديد "الكونجرس" بمعاقبة تركيا.. "أردوغان" يخطب ودّ أمريكا بشحنة لوازم "كورونا" ،

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن أمله أن "يتفهم الكونجرس الأمريكي بشكل أفضل الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما؛ نظراً للتضامن والإمدادات المتبادلة خلال وباء فيروس "كورونا"؛ وذلك في محاولة لاسترضاء الكونجرس وتحاشي غضب أعضائه الذين هددوا بفرض عقوبات على تركيا.
وقال "أردوغان" في الرسالة التي نشرتها الرئاسة التركية اليوم الأربعاء: "آمل أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل روح التضامن التي أبديناها خلال الوباء، تفهماً أفضل من الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية للأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا"، وفقاً لـ"رويترز".
وعبّر عن أمله أن "يتصرفوا بالطريقة التي يستوجبها السعي المشترك لحل المشاكل المشتركة"، على حد قوله.
ووصلت رسالة "أردوغان" أمس مع شحنة من اللوازم الطبية التركية، التي تشمل ملابس وقائية وكمامات لمساعدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي على احتواء تفشي مرض "كوفيد-19"، الناجم عن الفيروس.
وكان الكونجرس الأمريكي هدد بفرض عقوبات على تركيا؛ بسبب شرائها أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا، لكن الوباء أجّل خطة تشغيل الأنظمة مع تركيز أنقرة على مكافحة انتشار المرض في البلاد.
وتوترت العلاقات التركية الأمريكية أيضاً في السنوات القليلة الماضية نتيجة لخلافات تتعلق بسوريا، خاصة دعم واشنطن لمقاتلين أكراد هناك، وإدانة الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي في بنك تركي.
أردوغان
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 02:55 PM
بعث برسالة لـ"ترامب" غير أنه نشر فحواهابعد تهديد "الكونجرس" بمعاقبة تركيا.. "أردوغان" يخطب ودّ أمريكا بشحنة لوازم "كورونا"
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن أمله أن "يتفهم الكونجرس الأمريكي بشكل أفضل الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما؛ نظراً للتضامن والإمدادات المتبادلة خلال وباء فيروس "كورونا"؛ وذلك في محاولة لاسترضاء الكونجرس وتحاشي غضب أعضائه الذين هددوا بفرض عقوبات على تركيا.
وقال "أردوغان" في الرسالة التي نشرتها الرئاسة التركية اليوم الأربعاء: "آمل أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل روح التضامن التي أبديناها خلال الوباء، تفهماً أفضل من الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية للأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا"، وفقاً لـ"رويترز".
وعبّر عن أمله أن "يتصرفوا بالطريقة التي يستوجبها السعي المشترك لحل المشاكل المشتركة"، على حد قوله.
ووصلت رسالة "أردوغان" أمس مع شحنة من اللوازم الطبية التركية، التي تشمل ملابس وقائية وكمامات لمساعدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي على احتواء تفشي مرض "كوفيد-19"، الناجم عن الفيروس.
وكان الكونجرس الأمريكي هدد بفرض عقوبات على تركيا؛ بسبب شرائها أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا، لكن الوباء أجّل خطة تشغيل الأنظمة مع تركيز أنقرة على مكافحة انتشار المرض في البلاد.
وتوترت العلاقات التركية الأمريكية أيضاً في السنوات القليلة الماضية نتيجة لخلافات تتعلق بسوريا، خاصة دعم واشنطن لمقاتلين أكراد هناك، وإدانة الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي في بنك تركي.
، بعد تهديد "الكونجرس" بمعاقبة تركيا.. "أردوغان" يخطب ودّ أمريكا بشحنة لوازم "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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