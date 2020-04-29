، شركات الطيران الإماراتية تفتح باب الحجز للرحلات الجوية 15 مايو ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعداداً لاحتمال استئنافها مع إمكانية تغيير المواعيد حسب الإجراءات

أقدمت 4 شركات طيران إماراتية وهي طيران الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي على فتح باب الحجوزات على مواقعها الإلكترونية؛ انطلاقاً من تواريخ محددة؛ استعداداً لاحتمال استئناف الرحلات الجوية للركاب.

وأوضحت مصادر عاملة في قطاع الطيران بالإمارات أن ذلك لا يعني بالضرورة السفر وفق هذه التواريخ؛ لأن الأمر يعتمد على تطورات الوضع الحالي، وعلى الموافقات التي يتم الحصول عليها من قبل الجهات المختصة وفقا لصحيفة "البيان".

وأضافت المصادر أن جداول الحجوزات الموجودة على مواقع شركات الطيران يمكن أن تتغير تبعاً لتطورات الوضع الراهن، وفي حال تم الحجز بناءً على هذه الجداول، ولم يسمح بالسفر سيتم اخضاع أصحاب التذاكر لمجموعة من الخيارات التي تتضمن تغيير موعد الحجز أو الحصول على قسيمة بقيمة التذكرة على أن يتم الحجز في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن جدول الحجوزات الطبيعي سيكون في الاتجاهين لطيران الإمارات يبدأ من 1 يوليو وفلاي دبي من 16 مايو والعربية للطيران من 15 مايو وطيران الاتحاد من 16 مايو.

في سياق متصل، قال متحدث باسم الاتحاد للطيران: إنه على الرغم من أنه لا يزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات بدءاً من تاريخ 16 مايو فما بعد إلا أن التعليق القائم سيبقى على حاله وستقوم الاتحاد بالإعلان عن أي تغيير قد يطرأ مستقبلاً.

وأضاف أن شركات الطيران تسعى دائماً لأن تكون على كامل الاستعداد في حال تم اتخاذ قرارات بشأن استئناف حركة السفر، كما أن هذه الحجوزات تفيد شركات الطيران في توفير السيولة التي قد تحتاجها خلال الفترة الحالية في تسيير عملياتها التشغيلية.

وأبان أن معظم شركات الطيران الإقليمية فتحت حجوزات الطيران وفق تواريخ ترجع لتقديراتها، مشيرةً إلى أن وجود هذه الحجوزات ستظل رهن عودة حركة الطيران بعد موافقة الجهات الرسمية والمخولة بتسيير حركة الطيران.

وأشار إلى أن هناك طلباً متزايداً على رحلات الطيران، وهو ما دفع الشركات لفتح حجوزاتها خصوصاً وأن هناك الكثير من الأفراد يرغبون في استئناف أعمالهم، وهو ما يرفع الطلب بشكل مطّرد بعد توقف دام لنحو شهرين، وبالتالي سيكون هناك زيادة في أسعار التذاكر.