، السفير الكويتي يشكر السعودية على تسهيل مغادرة الفريق الطبي الصيني إلى بلاده ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: هذا تعبير واضح على التعاون الخليجي بين وزارتي البلدين

أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عن شكره لوزارتي الخارجية والصحة في المملكة العربية السعودية على التسهيلات التي قدمت للفريق الطبي الصيني لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية للمغادرة إلى دولة الكويت.

وأكد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن هذا تعبير واضح على التعاون الخليجي بين وزارتي الصحة الكويتية والسعودية.