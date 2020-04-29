- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وثقت عدسة أحد مواطني حي الهلالي بالهدار في محافظة الأفلاج أمس تجوّل ذئب بالحي في وقت مبكر داخل حي سكني يكتظ بالسكان.
وفي التفاصيل، قال المواطن فهد حشان النتيفات الذي وثق المقطع إنه تفاجأ وهو واقف أمام منزله بالهلالي بالهدار بمحافظة الأفلاج مساء أمس بعبور ذئب وتجوله بالشارع داخل الحي السكني الذي يقطن به.
وتابع خلال حديثه لـ"الخليج 365": لم يسعفني الوقت لاصطياده، ليلوذ بالفرار للجبل، مشيراً إلى أنه رصد كذلك قبل ثلاثة أيام أثر الذئب حول إحدى حظائر الماشية بالهدار.
يُذكر أن الذئاب المفترسة تهاجم حظائر الماشية بين الحين والآخر في الهدار وبعض مراكز المحافظة التي تقع بالقرب منها الجبال للتحصن بها، فيما يعد رصد تجولها في الأحياء ظاهرة جديدة لم يعتدها الأهالي هناك.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 02:41 PM
وثقته عدسة مواطن لم يسعفه الوقت لاصطياده
وثقت عدسة أحد مواطني حي الهلالي بالهدار في محافظة الأفلاج أمس تجوّل ذئب بالحي في وقت مبكر داخل حي سكني يكتظ بالسكان.
وفي التفاصيل، قال المواطن فهد حشان النتيفات الذي وثق المقطع إنه تفاجأ وهو واقف أمام منزله بالهلالي بالهدار بمحافظة الأفلاج مساء أمس بعبور ذئب وتجوله بالشارع داخل الحي السكني الذي يقطن به.
وتابع خلال حديثه لـ"الخليج 365": لم يسعفني الوقت لاصطياده، ليلوذ بالفرار للجبل، مشيراً إلى أنه رصد كذلك قبل ثلاثة أيام أثر الذئب حول إحدى حظائر الماشية بالهدار.
يُذكر أن الذئاب المفترسة تهاجم حظائر الماشية بين الحين والآخر في الهدار وبعض مراكز المحافظة التي تقع بالقرب منها الجبال للتحصن بها، فيما يعد رصد تجولها في الأحياء ظاهرة جديدة لم يعتدها الأهالي هناك.
، بالفيديو.. ذئب يتجول داخل حي سكني يكتظ بالأهالي بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ذئب يتجول داخل حي سكني يكتظ بالأهالي بالأفلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.