، إمارة المدينة تنهي تكدس سكن 1600 عامل وتنقل 3000 إلى مساكن آمنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعمل على مشروع إسكاني ملائم لـ7000 عامل

أقرّ أمير‎ المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان إجراءات؛ لتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة بموعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، داخل نطاق الأحياء السكنية التي يقطنها 17 ألف عامل.

وذكرت إمارة المدينة المنورة على حسابها الرسمي عبر "تويتر" أن "الأمير فيصل بن سلمان ‏ يطّلع على مستجدات مشاريع إسكان العمالة النموذجي والجاري تنفيذها في 3 مواقع، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 7000 عامل، ويجري تنفيذها على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى منها خلال ثلاثة أشهر، لتستوعب 3000 عامل، والمرحلة الثانية بعد ستة أشهر لتستوعب نحو عامل".

وأضافت: "‏عملت اللجنة على إنهاء تكدس 1600 عامل، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع اسكان العمال في نحو 215 موقعاً داخل نطاق الأحياء السكنية، من خلال إعادة تهيئة سكنهم، ونقل 3000 عامل إلى مواقع أخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية".

وتتضمّن الاستضافة المؤقتة للعمالة، تقديم خدمات الإعاشة المجانية ومتابعة وضعهم الصحي بصورة دورية خلال فترة إقامتهم في وحدات سكنية ذات بيئة صحية مناسبة، وتواصل أعمال نقل العمالة إلى مقار السكن المؤقت في الفنادق خلال فترة تهيئة أوضاع سكنهم وفق اشتراطات لوائح تنظيم السكن ومعالجة مشكلة الاكتظاظ بصورة فورية.

إمارة المدينة