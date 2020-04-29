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رصدت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة مستودعاً في #تبوك، وضبطت بداخله 64 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة، بعضها منتهية الصلاحية، وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر.
وبحسب تغريدة للهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، تمّت إحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
الغذاء والدواء
"الغذاء والدواء" تضبط 64 طن منتجات غذائية مخالفة بمستودع بتبوكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-29
رصدت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة مستودعاً في #تبوك، وضبطت بداخله 64 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة، بعضها منتهية الصلاحية، وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر.
وبحسب تغريدة للهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، تمّت إحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:08 PM
بعضها منتهية الصلاحية وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر
رصدت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة مستودعاً في #تبوك، وضبطت بداخله 64 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة، بعضها منتهية الصلاحية، وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر.
وبحسب تغريدة للهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، تمّت إحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
، "الغذاء والدواء" تضبط 64 طن منتجات غذائية مخالفة بمستودع بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
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