، "الغذاء والدواء" تضبط 64 طن منتجات غذائية مخالفة بمستودع بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعضها منتهية الصلاحية وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر

رصدت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة مستودعاً في #تبوك، وضبطت بداخله 64 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة، بعضها منتهية الصلاحية، وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر.

وبحسب تغريدة للهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، تمّت إحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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