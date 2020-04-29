شكرا لمتابعة خبر عن انهاء تكدس سكن 1600 عامل ونقل 3000 إلى مساكن العمال بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أمر أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان، بتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.

وقالت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها "تويتر" أن "الأمير فيصل بن سلمان ‏ يطّلع على مستجدات مشاريع إسكان العمالة النموذجي والجاري تنفيذها في 3 مواقع، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 7000 عامل، ويجري تنفيذها على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى منها خلال ثلاثة أشهر، لتستوعب 3000 عامل، والمرحلة الثانية بعد ستة أشهر لتستوعب نحو عامل".

وتابعت بأن اللجنة عملت على إنهاء تكدس 1600 عامل، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع اسكان العمال في نحو 215 موقعاً داخل نطاق الأحياء السكنية، من خلال إعادة تهيئة سكنهم، ونقل 3000 عامل إلى مواقع أخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية".