شكرا لمتابعة خبر عن قياس يحدد موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حدد المركز الوطني للقياس موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي الدراسي، موضحًا أن ذلك سيكون خلال منتصف شهر ذي القعدة 1441هـ.
وأضاف، ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي حسابها الرسمي الخاص بخدمة المستفيدين بموقع تويتر، أن الإعلان سيتم بالتنسيق مع الجامعات.
يذكر أن هيئة تقويم التدريب والتعليم أعلنت إجراء اختبار التحصيل الدراسي عن بعد في شهر شوال القادم.
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