شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأسواق التجارية تفتح أبوابها للمتسوقين وسط اجراءات صحية مشددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت الأسواق والمحلات التجارية في استقبال المتسوقين اليوم الأربعاء، استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين برفع منع التجول جزئياً على كافة مدن المملكة عدا بعض الأحياء في مدينة مكة المكرمة.

وكانت البلدية وضعت عدد من الاشتراطات الاحترازية، أبرزها إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب والعروض وغرف الصلاة، مع إزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، بجانب وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند المداخل طوال فترة العمل.

كما طالبت الأسواق بتوفير كمامات وقفازات للزوار بقدر كافٍ عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، مع تخصيص غرف للعزل الطبي.