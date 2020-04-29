شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار رعدية على بعض المناطق ورياح وغبار على مناطق أخرى اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع باحث طقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني رياح وغبار على بعض المناطق اليوم الأربعاء .

وكشف "الحصيني تكون سحب رعدية ممطرة صباح اليوم على شمال وجنوب العاصمة الرياض وشرق السليل وشمال الشرقية وجنوب غربها وعلى الحدود الشمالية ، وعلى الكويت ، مشيراًإلى الأمطار التي هطلت على رماح في الصباح الباكر .

كما توقع تكون السحب الرعدية الممطرة غرب وجنوب وجنوب شرق العاصمة الرياض وما بين المثلث الحريق وحوطة بني تميم والخرج وشمال الشرقية وغربها وعلى الشمالية والكويت مع أذان ظهر اليوم الأربعاء .

وحول الرياح والغبار المرتقب اليوم ، قال أنها ستكون على أجزاء من مكة والمدينة والقصيم وحائل وشمال الرياض وشمال الشرقية .