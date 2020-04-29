شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعفو عن داهس ابنه لوجه الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

ضرب مواطن مثالاً للعفو والصفح لوجه الله، لعفوه عن داهس ابنه “نايف” الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع حادثة الدهس.

وتوجه المواطن إلى مركز الشرطة وسجل تنازله لوجه الله، وكان ذلك بمنطقة حي الروضة بحفر الباطن.

وقال المواطن اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء بقلب مؤمن راضي انتقل إلى رحمة الله ولدي (نايف) قبل الفطور أثر اصطدام سياره .. عسى الله يعوضني خيراً ، وأعتذر من الجميع بسبب الظروف الراهنة لا يوجد عزاء .