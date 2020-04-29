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موعد أذان المغرب في مدن المملكة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يرُفع أذان المغرب اليوم الأربعاء سادس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:46 بتوقيت مكة المكرمة ، والساعة 6:51 بتوقيت المدينة المنورة .

وستكون مدينة الدمام كعادتها أول من يرفع أذان المغرب في المملكة عند الساعة 06:11 ، وكذلك تكون تبوك آخر من يرفع أذان المغرب عند الساعة 07:08 م .

أما العاصمة الرياض فسيُرفع فيها أذان المغرب في تمام الـ 06:023 م ،وفيما يلي مواقيت الصلوات اليوم في أهم مدن المملكة :

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