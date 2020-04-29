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شكرا لمتابعة خبر عن موعد أذان المغرب في مدن المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يرُفع أذان المغرب اليوم الأربعاء سادس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:46 بتوقيت مكة المكرمة ، والساعة 6:51 بتوقيت المدينة المنورة .
وستكون مدينة الدمام كعادتها أول من يرفع أذان المغرب في المملكة عند الساعة 06:11 ، وكذلك تكون تبوك آخر من يرفع أذان المغرب عند الساعة 07:08 م .
أما العاصمة الرياض فسيُرفع فيها أذان المغرب في تمام الـ 06:023 م ،وفيما يلي مواقيت الصلوات اليوم في أهم مدن المملكة :
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