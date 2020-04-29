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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول

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الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات بتاريخ 3/11/1441 حتى 9/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض هنا .

أوضح ذلك عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة مشيرا إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سبكون بتاريخ 4/11/1441 حتى 17/11/1441.

وأضاف أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارا من 22/10/1441  وحتى 3/11/1441 .

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مبينا ان التقديم لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/11/1441 حتى 25/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيهنا.

ودعى الراغبين في التقديم الى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات

هنا

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