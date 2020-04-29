شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» تتوعد من يتهاون في سرية المعلومات الإئتمانية للمستهلكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأربعاء على حماية وسرية المعلومات الإئتمانية للمستهلكين . أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأربعاء على حماية وسرية المعلومات الإئتمانية للمستهلكين . ونبهت "حقوق الإنسان " أن الأنظمة السعودية وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان سرية هذه المعلومات ، محذرة من يتهاون في تطبيقها. كما أشارت إلى أن السجل الإئتماني للمرة الأولى بالشركات لا يتم تأسيسه إلا بعد موافقة المستهلك الخطية ، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المعلومات الإئتمانية .

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