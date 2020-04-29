شكرا لمتابعة خبر عن المسند: تشكل سحب ممطرة على مناطق واسعة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير المناخ الدكتور عبدالله المسند أن تتشكل اليوم الأربعاء السحب الممطرة على مناطق واسعة بالمملكة توقع خبير المناخ الدكتور عبدالله المسند أن تتشكل اليوم الأربعاء السحب الممطرة على مناطق واسعة بالمملكة وأوضح المسند عبر تغريده على حسابه " تويتر" بأن السحب ستتشكل على أجزاء من مرتفعات نجران وجازان وعسير، وربما من مناطق الشرقية والحدود الشمالية والرياض. Advertisements وتابع خبير المناخ بانه من المتوقع أيضا أن تكون الرياح غربية نشطة ومثيرة للغبار على أجزاء من الوسطى والغربية.

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