بالفيديو.. تاريخ الشيخ الفقيه وإمام المسجد النبوي عبدالقادر شيبة الحمد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بثت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو لصوت الفقيه وإمام المسجد النبوي عبدالقادر شيبة الحمد في فترة تتراوح ما بين "1406-1987" و فسر القرآن وأنهاه في اربعة عشر عاما
وأوضح المقطع الذي بثته دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها تويتر خلال بث الفيديو عبر حسابها تويتر تاريخ الفقيه الراحل وصور له.
وتوفي الفقيه عبدالقادر شيبة الحمد في الرياض في عام "1440هـ- 2019مـ".
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