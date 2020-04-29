«التجارة» توجه تعليمات هامة للمتسوقين والتجار لتجنب العدوى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة التجارة تعليمات هامة للمتسوقين والتجار بقطاعي الجملة والتجوئة من أجل تسوق آمن ، وذلك على النحو التالي : وجهت وزارة التجارة تعليمات هامة للمتسوقين والتجار بقطاعي الجملة والتجوئة من أجل تسوق آمن ، وذلك على النحو التالي : 1- تعليمات المتسوقين : - اصطحاب مرافق واحد فقط . - ارتداء الكمامات القماشية . - تعيم اليدين جيداً قبل وبعد استخدام عربات التسوق . - الإلتزام بالتباعد الجسدي – مترين على الأقل - . - التأكد من مقاس الأحذية والملابس وسلامة المنتجات . Advertisements 2- تعليمات التجار : ويمكن لها العمل أثناء منع التجول عبر تطبيقات التوصيل والإلتزام بالتالي : - تجنب استخدام النقود قدر الإمكان ، ومنع خدمات صف السيارات واستخدام غرف قياس الملابس . - تنظيم المسافات والطوابير بملصقات أرضية . - منع تذوق عينات أو تجربة العطور . - مسافة آمنة بين موظف التوصيل والتسليم . - تحديد عدد العمال بالمتجر بواحد كل 10 امتار حسب المساحة . - التخلص من الأقلام أو أي شئ يستخدمة العاملون .

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