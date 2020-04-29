بالصور.. مستشفي الأرطاوية يكافح كورونا بالمسح الميداني والتوعية

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وفي إطار خطط وإجراءات وزارة الصحة الاستباقية للسيطرة على إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وفي إطار خطط وإجراءات وزارة الصحة الاستباقية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد COVID 19 ومنع انتشاره، قامت “صحة الرياض” ممثلة بمستشفى الأرطاوية العام بتنفيذ حملة لإجراء مسح صحي ميداني لسكن العمالة في الأرطاوية . وأوضح مدير مستشفى الأرطاوية الأخصائي / محمد علي المطيري أن الحملة التي نفذها المستشفى بالتعاون مع مركز الأرطاوية والشرطة والبلدية والهلال الأحمر استهدفت سكن العمالة بالأرطاوية بهدف فحص جميع العمالة وتوعيتهم وتثقيفهم عن مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. وأضاف بأن هذه الحملة تأتي في إطار خطة عمل مستمرة بإذن الله لإنهاء مسح جميع مساكن العمالة الوافدة الواقعة في المراكز والقرى المجاوره للأرطاوية. من جانبه قدم مدير مستشفى الأرطاوية العام، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري لدعمه المستمر للخدمات الصحية في الأرطاوية في ظل أزمة “كورونا” وحرصه على استمرار تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما شكر رئيس مركز الأرطاوية الاستاذ / مسير بن سلطان الدويش ومدير شرطة الأرطاوية ومدير البلدية ومدير الهلال الأحمر علي تعاونهم المستمر لإنجاح الحملة ودعم الفرق الطبية والتوعوية مما أسهم في إنجاح الخطة وما تضمنته من إجراءات استباقيهة وتدابير احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد . Advertisements

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