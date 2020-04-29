الشرطة السعودية تعتقل أجنبيا زعم ابتكار لقاح ضد كورونا

أعلنت الشرطة السعودية إلقاء القبض على أجنبي مقيم بشكل غير شرعي على أراضي المملكة، انتحل صفة ممارس صحي زعم ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بقصد جني المال.

وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على مقيم في وادي الدواسر مخالف لنظام الإقامة بعدما انتحل صفة "ممارس صحي" وادعى تمكنه من ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة. وفق موقع روسيا اليوم.

​وأكد أن هذا الشخص: "انتحل صفة ممارس صحي وادعى تمكنه من ابتكار لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، وقد ضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي بحوالي 3000 ريال".

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم توقيف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية السارية، وتم تحويله إلى النيابة العامة إدراء المقتضى القانوني.