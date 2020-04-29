الصخري: رياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، نهار ومساء اليوم الأربعاء ٦رمضان، رياحًا متوسطة إلى نشطة تثير الأتربة على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقعة بإذن الله نهار ومساء اليوم الأربعاء ٦رمضان، رياح متوسطة إلى نشطة تثير الأتربة على جنوب منطقة حائل ومعظم أنحاء منطقة القصيم؛ خصوصًا غربها وجنوبها الغربي وشرق وجنوب شرق منطقة المدينة».

وأضاف أن الحالة تشمل أيضًا نواحي المويه وظلم ومحافظتي عفيف الدوادمي ونواحي الدهناء والصمان وحفرالباطن والكويت».

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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