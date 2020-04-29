وزير الموارد البشرية يوجه رسالة إلى المنشآت والعاملين بالقطاع الخاص

دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي؛ جميع المنشآت والعاملين في ‫القطاع الخاص، إلى التقيد بالضوابط الصحية في أماكن العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية؛ للحماية من فيروس ‫كورونا.

وقال الراجحي، عبر حسابه على موقع تويتر: اليوم تعود بعض الأنشطة التجارية إلى ممارسة أعمالها مثل (المولات) وغيرها، فيجب أن نلتزم جميعًا لسلامتنا ولتحقيق الأمن الصحي لمملكتنا.

وتعود بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، اليوم الأربعاء، إلى العمل مجددًا بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتضمن الأمر الملكي العديد من الأنشطة المسموح بعودتها إلى العمل بعد تخفيف إجراءات منع التجول الكلي بالمملكة بداية الأسبوع الحالي؛ أبرزها محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، وشركات المقاولات والمصانع.

يشار إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرر رفع منع التجول جزئيًّا في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأحد 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مسًاء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين يعتمد 5 مبادرات جديدة.. سداد مستحقات وحسم فواتير كهرباء ودعم للأفراد

بأمر الملك.. صرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من 2.1 مليون عامل

بعد قرار خادم الحرمين تحمل 60% من رواتب القطاع الخاص.. من المستفيد بالدعم؟

رسميًا.. إطلاق برنامج دعم العمل الحر للسعوديين بتطبيقات «توصيل الطلبات»