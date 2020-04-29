بشروط.. الجوازات تمدد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين بالمملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، تمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة؛ ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، وذلك حتى تاريخ 21 رمضان 1441هـ.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنه يمكن استرداد المبلغ المدفوع للغرامة، إلى جانب طباعة الهوية والتوصيل من منصة "أبشر" خلال الـ48 ساعة القادمة.

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات قد أعلنت في 8 أبريل من الشهر الجاري، البدء في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

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وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد وجه منتصف الشهر الماضي، المديرية العامة للجوازات بإتاحة خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة.

ويتم تمديد التأشيرات من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

ويشمل القرار من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ 180 يوماً وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية.