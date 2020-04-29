السعودية اليوم / تعليم صبيا يحقق المستوى الذهبي في مسابقة برنامج ريالي للوعي المالي للعام 1441هـ



صبيا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

حققت إدارة تعليم صبيا ممثلة بقسمي نشاط الطلاب والطالبات المستوى الذهبي على مستوى المملكة في نتائج مسابقة برنامج ريالي للوعي المالي, إضافة لتحقيق نشاط الطالبات بالإدارة المركز الثالث في الأداء المتميز على مستوى إدارات التعليم المشاركة في البرنامج للعام 1440/1441هـ .

وأعرب مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن شكره وتقديره لفريق العمل من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس ورواد ورائدات النشاط والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة.

فيما أوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا أن وزارة التعليم أطلقت برنامج "ريالي" للوعي المالي، بهدف تأهيل مليوني طالب وطالبة في المدارس والجامعات حتى عام 2020 بالشراكة مع شركة "سدكو القابضة"، سعيا لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتحفيز السلوك المالي وعلاقته بأسلوب الحياة.

من جانبها بينت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" حنان بنت علي الحازمي أن البرنامج يسهم في تعزيز المواطنة، وإدراك المتغيرات الاقتصادية، واكتساب الطلاب أساسيات التخطيط المالي الشخصي، والوعي الاستهلاكي عن طريق التركيز في مهارات التفكير العليا.

// انتهى //

13:57ت م

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