السعودية اليوم / اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تؤكد عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا داخل مخيمي برج البراجنة وشاتيلا قرب بيروت



بيروت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، أن نتائج الفحوصات التي أجريت لـ 30 عينة من مخيمي برج البراجنة وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين قرب بيروت قبل وزارة الصحة اللبنانية أتت سلبية ولا يوجد أي حالة مصابة بفيروس

وأكدت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان لها اليوم ، ضرورة التزام اللاجئين والنازحين بتوجيهات وزارة الصحة ، لمحاربة فيروس كورونا من خلال عدم التجمع بالإضافة إلى الإستمرار بعملية التعقيم والتنظيف.

وكانت اللجان الشعبية الفلسطينية اتخذت إجراءات طبية مشددة عند مداخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين ، وأخضعت المشبه بإصابتهم بفيروس كورونا في برج البراجنة وشاتيلا للفحوصات الطبية ، كما أخضعت المارة لفحوصات وإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.

// انتهى //

13:54ت م

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بيروت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، أن نتائج الفحوصات التي أجريت لـ 30 عينة من مخيمي برج البراجنة وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين قرب بيروت قبل وزارة الصحة اللبنانية أتت سلبية ولا يوجد أي حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).وأكدت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان لها اليوم ، ضرورة التزام اللاجئين والنازحين بتوجيهات وزارة الصحة ، لمحاربة فيروس كورونا من خلال عدم التجمع بالإضافة إلى الإستمرار بعملية التعقيم والتنظيف.وكانت اللجان الشعبية الفلسطينية اتخذت إجراءات طبية مشددة عند مداخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين ، وأخضعت المشبه بإصابتهم بفيروس كورونا في برج البراجنة وشاتيلا للفحوصات الطبية ، كما أخضعت المارة لفحوصات وإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //13:54ت م0051

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